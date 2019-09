Kopfgeld auf Vandalen an SVP-Plakaten

SVP-Stadtrat Henri-Charles Beuchat ist verärgert. Er hat auf Twitter ein Kopfgeld von 1000 Franken auf diejenigen Personen ausgesetzt, welche SVP-Wahlplakate entfernt haben. Beuchat hatte am Montag fünf Plakate an eine Wand auf seinem Grundstück geklebt; am Dienstag waren sie bereits wieder verschwunden.