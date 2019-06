Kunstblut und «Leichen» vor dem Bundeshaus

Später legten sich Aktivisten auf den Fussgängerstreifen am Bahnhofplatz. Sie wurden von Polizisten weggezerrt. Video: Quentin Schlapbach

Parlamentarier im Voraus informiert

Offenbar hatte die Kantonspolizei Bern die Parlamentarier am Mittwochabend in einer E-Mail über die geplante Kundgebung informiert und dazu geraten, am Donnerstagmorgen einen Nebeneingang ins Bundeshaus zu benützen. Einige Nationalräte – darunter Roger Köppel (SVP) und Christian Wasserfallen (FDP) hatten daraufhin ihrem Ärger darüber via Twitter Luft gemacht.