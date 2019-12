Lastwagen kollidiert auf der A6 mit Auto

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Bei beiden Unfallwagen entstand jedoch ein Sachschaden. Der Fahrstreifen in Richtung Wankdorf war wegen des Unfalls kurzzeitig blockiert. Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere der Lenker oder Lenkerin des weissen Kleinwagens, welcher zum Zeitpunkt des Unfalls via Bern-Ostring auf die Autobahn in Richtung Wankdorf aufgefahren war: 031/638 81 11