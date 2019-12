Linksgrüne Stadt Bern klopft an die Bundesratstür

Als Regula Rytz (57) in die professionelle Politik einstieg, war Mäusejagen und Handwerken Teil ihres Jobprofils. An den städtischen Wahlen vom 6. Dezember 1992 hatte das neu gezimmerte Bündnis von Rot-Grün-Mitte (RGM) die politischen Verhältnisse in der Stadt Bern revolutioniert und in Regierung und Parlament die Mehrheit übernommen.