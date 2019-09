Loeb will mit Stillzimmer, Lounges und Nähcafé punkten

Drei Mütter warten im Berner Warenhaus Loeb mit ihren Säuglingen vor dem besetzten Stillzimmer. Der Raum im fünften Stock ist mit einem Sessel und einem Mikrowellenofen ausgestattet und sehr begehrt.

«Wir wollen das persönlichste Warenhaus der Schweiz sein.»Nicole Loeb, Firmenchefin

Das Stillzimmer passt zum neuen Konzept des umgebauten Stammhauses: «Wir wollen das persönlichste Warenhaus der Schweiz sein», sagt Unternehmenschefin Nicole Loeb, die das Unternehmen in fünfter Generation seit dem Jahr 2005 führt. Die Gruppe investiert 20 Millionen Franken in den Umbau der Warenhäuser in Bern, Biel und Thun.