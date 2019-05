Loubechehr zum Zweiten

76 Läden, zwei Restaurants, eine Weinbar, ein Café, eine Gelateria und ein Yogastudio sind dieses Jahr bei der zweiten Durchführung des Loubechehr dabei. Die Läden machen dabei nicht nur länger die Türen auf, sondern sorgen auch für Gassenprogramm: In der Postgasse wird Flamenco getanzt, in der Rathausgasse kann man preisgekrönte Schokolade degustieren, und in der Brunngasse erlebt man live Handwerk und Performance.