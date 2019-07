Loubegaffer: Der Stapi auf Elektrovelo-Tour

BLS-Chef Bernard Guillelmon beisst sich beim geplanten Bau einer neuen Werkstätte im Gebiet Chliforst die Zähne aus. Es sieht alles danach aus, dass am Ende das Bundesgericht entscheiden wird.

Privat läuft es Guillelmon als Bauherrn dagegen besser. Er wohnt mit seiner Familie in der unteren Altstadt. Doch nun will er sich im Länggassquartier – unweit der Bahnlinien – ein stattliches Haus herrichten lassen. Sein Bauprojekt sieht eine thermische Dachsanierung sowie den Einbau einer neuen Küche und die Renovation der Badezimmer im 1907 erstellten Haus vor.

Zudem will er sich mittels Wendeltreppe einen weiteren Zugang zum Garten einrichten lassen. Jetzt wartet der BLS-Chef auf die Baubewilligung. Die Loubegaffer gehen ein kalkuliertes Risiko ein, wenn sie voraussagen, dass diese vor derjenigen für die Werkstätte eingehen wird.

Bernard Guillelmon. Foto: Nicole Philipp

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) verbringt seine Sommerferien klimaschonend in der Region Bern. Von Zeit zu Zeit will er jedoch aus seinem Herrschaftsgebiet ausbrechen und die Region Bern erkunden. So wie am vergangenen Donnerstag, als er auf einer Velotour von Oberried zum Gurnigel-Berghaus mitfuhr.

Eingeladen hatten der umtriebige Berner Unternehmer und Ex-CS-Banker Hans-Ulrich Müller sowie der Berner Velounternehmer Thomas «Thömu» Binggeli. Dem Vernehmen nach meisterte der Stadtpräsident die 910 Meter Höhendifferenz mit Bravour. Allerdings unterstützt von einem kleinen Elektromotor.

Am 19. und am 20. Oktober findet im Berner Kursaal der «Angstfrei-Kongress» statt. Im leicht esoterisch anmutenden Teilnehmerfeld sind ein Friedensforscher (Dr. Daniele Ganser), ein Hypnoseexperte (Gabriel Palacios), ein Glücksbotschafter sowie ein «spiritueller Lehrer».

Zu den fünf Hauptsponsoren des «Angstfrei-Kongresses» gehört auch Bern Welcome, die mit Ma­nuela Angst soeben eine neue Chefin erhalten hat. Die Loubegaffer glauben nicht, dass es sich bei der Namenskorrelation um ein böses Omen handelt.

Sollten aber Bern-Welcome-Mitarbeiter Bedenken haben, können sie sich bei Prof. Dr. Borwin Bandelow melden. Er wird im Programm schlicht als Angstkoryphäe angekündigt.

