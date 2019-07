Loubegaffer: Ein Wirt auf Zeit und ein Prinz mit Apérol

Ein fürstliches Fotosouvenir: Teilnehmende der 24-Stunden-Tour von Bern nach Monaco mit Prinz Albert. Foto: PD

Die Loubegaffer staunten nicht schlecht, als vor einer Woche Toni Brunner die Badgasse zum Stiftsgarten hochgeschlendert kam. Der Alt-Nationalrat (SVP) wollte jedoch weder ein paar Beeren pflücken noch eine Veranstaltung besuchen. Nein, er stellte das Buch über sich selbst vor, das sich zum Kassenschlager entwickelt hat. Der Strahlemann war einst der jüngste Nationalrat der Schweizer Geschichte: Mit 21 Jahren schaffte er es vom beschaulichen Bergbauernhof im Toggenburg ins Bundeshaus nach Bern.

Ein Wirt auf Zeit: Erich Hess (SVP). Foto: Nicole Philipp

Im Bundeshaus ist auch Erich Hess (SVP), der hingegen nicht ans Aufhören denkt. Aber seine Karriere als Wirt hängt der Zollbrücker nach nur sechs Monaten schon wieder an den Nagel. Im Januar übernahm er als Pächter das Restaurant Kleefeld in Bümpliz. Zuvor kauften Thomas Fuchs, Alt-Nationalrat und Präsident der städtischen SVP, sowie Beatrice Wittwer, Inhaberin einer Kleintierklinik und Vorstandsmitglied der SVP Stadt Bern, das Gebäude. Per Ende Juni schied Hess als Geschäftsführer und Gesellschafter der Gastro Bümpliz GmbH aus, wie der «Bund» vermeldete. Ein Grund könnte sein, dass er nicht nur Nationalrat ist, sondern auch Grossrat und Stadtrat, und keine Zeit hat. Oder ihm liegt etwas an seiner Gesundheit, denn er hat deutlich an Gewicht zugelegt. Wirt sein ist nichts für Kalorienzähler.