Loubegaffer: Hier bestaunt Justin Timberlake den Lauenensee

Letzte Woche nahm der US-Sänger Justin Timberlake an einem Promi-Golfturnier in Crans-Montana teil. Wie ein Video des Superstars auf Instagram zeigt, machte er im Anschluss noch einen Abstecher ins Berner Oberland. Mit seiner Frau, der Schauspielerin Jessica Biel, besuchte er am Sonntag den Lauenensee. Die beiden Künstler waren von der Berner Bergkulisse sichtlich beeindruckt. Den Schwenk, vom rauschenden Tungelschuss über den malerischen Picknickplatz am Uferrand, kommentierte Biel mit den Worten «f***ing spectacular». Die Loubegaffer hoffen nun inbrünstig, dass sich Timberlake wie einst Span von der Atmosphäre am See inspirieren lässt und dem Berner Idyll zu Ehren einen Welthit schreibt. Arbeitstitel: «Cry Me a Tungelschuss».