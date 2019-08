Loubegaffer: Republica, Crazy Daisy und die Tauben vom Casinoplatz

Die führenden Berner Werberinnen wenden bei der Standortwahl höchst unterschiedliche Strategien an. Contexta-Chefin Nadine Borter ist Ende Juli von der Berner Matte weggezogen und arbeitet seither mit ihrem Team in einem Zürcher Freibad an Büromöbeln. Dagegen weihte Republica-Chefin Bala Trachsel am Freitag das neue Büro an der Wasserwerkgasse 31 ein. Ein Wegzug vom Mattequartier oder gar von Bern wäre für Trachsel nie infrage gekommen.