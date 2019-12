Loubegaffer: Stapi im kühlen Nass und Michelle Renaud auf Stand-by

Wenn Globetrotter-Chef André Lüthi einen Anlass organisiert, ist der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) gerne dabei. Am Sonntag stürzte sich von Graffenried beim Blausee-Schwimmen in den See. Er durfte sich dabei unmittelbar hinter André Lüthi, dem ehemaligen Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand und Stefan Linder, dem Mitgründer des Swiss Economic Forum, durch das kalte Nass kämpfen. Dem illustren Trio gehört das idyllisch gelegene Ausflugsrestaurant.