Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Bei der Kreuzung Rohrstrasse/Sägestutz in Bilgen kam es am Samstag zum Unfall. Quelle: Google Streetview

In Biglen kam es am Samstag kurz vor 13.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Mädchen auf einem Velo, wie die Kantonspolizei mitteilt. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Auto auf der Rohrstrasse in Richtung Biglen, als gleichzeitig ein Kind auf einem Velo vom Sägestutz auf die Rohrstrasse einbog. Im Einmündungsbereich der beiden Strassen kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision. Das Kind wurde beim Aufprall auf die Strasse geschleudert blieb verletzt liegen.