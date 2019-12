Mädchen wird von Auto angefahren und verletzt

Ungefähr um 18.40 Uhr war am Sonntagabend ein Auto auf der Thunstrasse von der Autobahnausfahrt her in Richtung Muri bei Bern unterwegs, als ein Kind und zwei Erwachsene die Fahrbahn im Bereich des Fussgängerstreifens nahe des Kreisels Thunstrasse/Feldstrasse überquerten. Das Mädchen wurde daraufhin vom Auto erfasst, zu Boden geschleudert und verletzt.