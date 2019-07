Meerhaus wird für 2,6 Millionen Franken saniert

Im Meerhaus hat am Montag die Sanierung begonnen: Bis Dezember soll das Stadtberner Verwaltungsgebäude an der Effingerstrasse auf Vordermann gebracht werden. 2,64 Millionen Franken stehen dafür zur Verfügung – der Stadtrat bewilligte im vergangenen September einen entsprechenden Baukredit. Das als schützenswert eingestufte Verwaltungsgebäude ist in die Jahre gekommen und muss instandgesetzt werden.