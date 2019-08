Mein Name ist... Bär

Ich bin ein Pionier. 194 Jahre gab es keine Bären mehr in jenem Kanton, der mich in seinem Wappen führt. Doch vor zwei Jahren kehrte ich zurück ins Berner Oberland, wo ich seither immer wieder umherstreife. Im Eriz war ich schon, am Thunersee, am Susten- und Brünigpass. Auch an der Aare tauchte ich auf – nicht nur gefangen im Bärenpark in der Stadt Bern, sondern ganz frei zwischen Brienz und Meiringen. Du weisst ja: In den Bergen lässt es sich wunderbar wandern. Das liebe auch ich, wie alle jungen Bärenmännchen. Ich ziehe vom Engadin durch den Kanton Schwyz und Uri bis in die Berner Alpen. Und zwar sowohl tagsüber als auch nachts.