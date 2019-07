Mein Name ist ... Signalkrebs

Siehst du bei mir Rot, dann verschwinde lieber schnell. Hebe ich meine Scheren und präsentiere dir deren hellrote Färbung, bedeutet dies nämlich nichts Gutes. Kein Wunder, nennt man mich Signalkrebs. Allgemein bin ich nicht der umgänglichste Zeitgenosse. Andere Flusskrebse, wie etwa den einheimischen Edelkrebs, weise ich gerne in ihre Schranken.

Man gibt mir sogar die Schuld dafür, dass die anderen Arten immer mehr verschwinden. Dabei habe ich nicht darum gebeten, in Europa zu sein. Der Mensch war es, der mich in der Mitte des 20. Jahrhunderts von der Westküste der USA nach Europa gebracht hat. Wir Krebse werden nämlich gerne gegessen, und weil die heimischen Arten durch die Krebspest immer mehr zugrunde gingen, musste ich in die Bresche springen.

Und jetzt mache ich es mir hier halt gemütlich, ernähre mich von allem, was mir zwischen die Zangen kommt, und sorge einmal pro Jahr für Nachwuchs. Kühle Fliessgewässer gefallen mir am besten, deshalb fühle ich mich in der Aare, sowie eigentlich überall in der Schweiz, pudelwohl.

Der Mensch hat übrigens mittlerweile begriffen, wie stark meine Artgenossen und ich sind. Deshalb versucht er meine Verbreitung systematisch einzudämmen – und bekommt entsprechend häufig Rot zu sehen. (sm)