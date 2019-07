Mieter können im Dezember einziehen

Vor rund einem Jahr zeigte sich, wie rasch ein Altstadthaus in Brand geraten kann. Am Abend des 9. Juli wurde beim Morell-Haus an der Postgasse 14 der komplette Dachstock durch einen Brand zerstört. Ein technischer Defekt an einer Elektroinstallation im Dachgeschoss löste das Feuer aus. Das war der Stadt Bern als Besitzerin eine Lehre: Bei der Sanierung ist vorgesehen, das Rauchwarnsystem von Casa Segura zu installieren. Die Kosten dafür betragen rund 15'000 Franken.