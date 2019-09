Migros eröffnet Fitnesscenter

Am 1. November öffnet an der Christoffelgasse der erste Migros-Fitnessclub. Das Unternehmen bewirbt die neue Marke damit, dass die Abonnemente individuell zusammenstellbar seien. Erhältlich ist ein Prime-Abo, das in allen Fitnessclubs genutzt werden kann, ein standortspezifisches My Abo oder ein Wellnessabonnement.