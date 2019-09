Mit Camp David die Lüfte erobern

«Lake Tahoe California Tech. Service FLT. Centre C. M-P-D Camp David Serial No. Crew C-63 FLT. Type: Fixed Wing Aircraft Water Scooper 1.600 GL Number Dept. Blue C.6.3 Flying Boats and Seaplanes Crew.»

Ja, liebe Camp-David-Shirt-Träger, das steht unter anderem auf eurer Brust geschrieben.

In tagelanger Internetrecherche habe ich versucht, den tieferen Sinn hinter den kryptischen Schriften des deutschen Modelabels zu entziffern. Schier manisch durchforstete ich das Darknet, um dort eine etwaige Verschwörung aufzudecken. Steckt hinter den Botschaften auf den bunten Shirts der militärisch-industrielle Komplex (MIK)? Die Illuminaten? Oder gar Ausserirdische? Am Ende musste ich jedoch ein­sehen, dass die touretteartigen Slogans nichts anderes sind als Nonsens.