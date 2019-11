Mit der Rosengarten-Bahn gehts aufwärts

Ist das Projekt, das manche von Anfang an belächelten, also tot? Mitnichten. Der Projektverfasser Roger Fridelance, Präsident und Geschäftsführer des Vereins Rosengarten-Bahn Bern, hat schon öfter seinen langen Atem bewiesen. 28 Jahre lang war der 80-Jährige stellvertretender Vorsteher des Amts für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern, und vor vier Jahren wurde beim Bärenpark das von ihm entwickelte Bähnli eingeweiht. Am Projekt hatten sich zuvor alle die Zähne ausgebissen – bis der pensionierte Ingenieur Fridelance kam. «Es läuft alles rund», sagt Fridelance jetzt über die Rosengarten-Bahn. «Im Moment liegt der ausführliche Bericht über die Voruntersuchung zur Umweltverträglichkeitsprüfung beim Bundesamt für Verkehr.»

Kosten: 8 Millionen Franken

Ein Crowdfunding für die Projektierung würde er im Nach­hinein nicht mehr machen. «Aber nun, wo wir das konkrete Projekt vorlegen können, wird auch die Finanzierung gelingen, davon bin ich überzeugt.» Gemäss bisherigen Berechnungen wird der Bau der Bahn rund 8 Millionen Franken kosten. Im Sommer 2016 äusserte sich die Berner Stadtregierung erstmals offiziell zu Fridelances neustem Streich. Sie sei «grundsätzlich bereit, die Idee zu unterstützen», schrieb sie in ihrer Antwort auf einen Stadtratsvorstoss.

Als positiv hervorgehoben wurde ein Aspekt, der am Ursprung des Projekts steht: Zwar fährt der Ostermundigen-Bus in hoher Kadenz am Rosengarten vorbei – von der unteren Altstadt und dem Bärenpark her ist dieser aber nur über zwei steile Fusswege erschlossen. Insbesondere für Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen sind diese fast nicht zu bewältigen, gleich wie die Kieswege, die von der Bushaltestelle Rosengarten in den Park, zum Restaurant und zur Aussichtsterrasse führen.

Die Auflagen, die der Gemeinderat dem Bahnentwickler Fridelance machte und vor einem Jahr in einem Brief an ihn noch einmal festhielt, klangen allerdings so, als verlange die Stadt die Quadratur des Kreises. Der Fussweg den Hang entlang sei ebenso tabu wie der Alte Aar­gauerstalden, und der Businessplan müsse einen rentablen Betrieb ohne städtischen Beitrag aufzeigen sowie einen allfälligen späteren Rückbau gewährleisten. Das Fazit des Gemeinderats: Er zweifle an der Realisierbarkeit und Bewilligungsfähigkeit des Projekts, doch wenn Fridelance alle Probleme lösen könne, sei er bereit, das nötige Land zu einem symbolischen Baurechtszins abzutreten.

Auflagen umgesetzt

Also löste Fridelance die Probleme: Statt wie ursprünglich geplant auf dem Fussweg soll das Bahntrassee nun unmittelbar daneben zu liegen kommen. Die Tragkonstruktion wird auf Pfählen aufgelegt, die in Abständen von rund zehn Metern bis zu zwölf Meter tief in den Hang gerammt werden. Vom unteren, praktisch flachen Teil des Aargauerstaldens führt ein Lift rund neun Meter senkrecht nach oben in die Talstation der Standseilbahn. Erreicht wird der Lift durch einen schmalen Einschnitt im Hang. Dass dies nicht zu wuchtig aussehen wird, ist Fridelance wichtig: «Es soll ein schlichtes Entrée sein, keine Halle.» Diese Variante sei «die einzige Lösung, damit das Projekt hundertprozentig behindertengerecht ist».