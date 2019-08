Herr Haberthür, schlafen Sie nachts gut?

Ja, schon.

Obschon Sie regelmässig in die Abgründe unserer Gesellschaft blicken?

Okay, ich muss das relativieren. Auch ich schlafe natürlich schlechter, wenn ein Fall aktuell ist. Aber das liegt daran, dass Tötungsdelikte selten während der Bürozeiten passieren. Ermittlungen laufen häufig nachts an, dann gibt es x Stunden, in denen man nicht ins Bett kommt. Würde ich das nicht aushalten, wäre ich im falschen Job.