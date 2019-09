Monbijoustrasse wird knapp zwei Jahre zur Baustelle

In zwei Etappen

Die Realisierung erfolgt in zwei Etappen. Bis Ende 2020 werden die Kanalisationsleitungen und die Hausanschlüsse zwischen Eigerstrasse und Weissenbühlweg saniert. Der Trambetrieb kann in dieser Zeit auf der ganzen Strecke aufrechterhalten werden - ausser während gewisser Bauinstallationsarbeiten, die in den Frühlings- und Sommerferien stattfinden.

Die Monbijoustrasse ist in der ersten Bauetappe sowohl für den Fuss- und Veloverkehr als auch für den motorisierten Individualverkehr auf der ganzen Länge passierbar. Die zweite Bauetappe beginnt voraussichtlich im Februar 2021 und dauert rund zehn Monate. Während der gesamten zweiten Bauetappe muss der öffentliche und private Verkehr umgeleitet werden.

Einige Bäume werden gefällt

Die Monbijoustrasse wird im Projektperimeter von insgesamt 90 Alleebäumen gesäumt. Aufgrund der hindernisfreien Neugestaltung der Tramhaltestelle Wander müssen fünf von ihnen gefällt werden. Da eine Ersatzpflanzung am selben Ort aufgrund der zahlreichen Leitungen im Boden nicht möglich ist, wird bei der Abzweigung Weissenbühlweg ein neuer Baum gepflanzt.

Damit verbleiben nach der Gesamtsanierung noch 86 Bäume. Bei 34 Bäumen müssen im Zuge der Sanierungsarbeiten teils schwerwiegende Eingriffe im Wurzelbereich vorgenommen werden. Sechs dieser Bäume müssen entfernt werden, da die unterirdischen Leitungen aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht anders positioniert werden können. Sie werden durch neue Bäume am selben Ort ersetzt.