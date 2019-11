Münsterturm wird drei Abende lang orange beleuchtet

Der Turm des Berner Münsters wird diese Woche an drei Abenden orange beleuchtet. Mit der Beleuchtung macht der Christliche Friedensdienst cfd mit Unterstützung der Berner Stadtregierung auf die diesjährige Kampagne gegen Gewalt an Frauen aufmerksam.

Orange erstrahlen wird der Berner Münsterturm am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend, wie der cfd am Montag mitteilte. Am (heutigen) Montag beginnt die diesjährige sechzehntägige Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Sie ist dem Thema Gewalt an Frauen im Alter gewidmet.