Muss es Sandstein sein?

Endlich tut sich was, die Euphorie ist gross im Kunstmuseum Bern. Bevor im Sommer ein Architekturwettbewerb für den Kunstmuseum-Anbau gestartet wird, hört sich das Museum auf alle Seiten um. In Podiums­gesprächen diskutieren Expertinnen und Experten, welches Museum der Zukunft die Bundesstadt braucht. An der Museumsnacht im März durfte auch das Publikum mitreden. Wie soll der neue Bau aussehen?