Nationale Prominenz setzt sich für neuen Berner Bike-Park ein

Auf dem Bild sind acht strahlende Menschen mit einem Spaten in der Hand zu sehen. Alle sind prominent – entweder schweizweit, im Kanton Bern oder in Köniz. Ganz links aussen strahlt der Berner Velounternehmer Thomas Binggeli. Der 45-Jährige hatte im Juni zum Spatenstich für den Swiss Bike Park in Oberried geladen. Der Weiler liegt in der Landwirtschaftszone in der Gemeinde Köniz. Das Stimmvolk der Gemeinde stimmte im Jahr 2014 einer umstrittenen Umzonung zu.