Neidische Blicke aus der Aarbergergasse

Als Marktfahrer und städtische Mitarbeiter am Montag um 18 Uhr damit begannen, die Stände des Zibelemärits abzubauen, «beobachteten wir einen Menschenstrom in Richtung Kornhausplatz», berichtet Heinz Kneubühler. Dort durften die Stände heuer ausnahmsweise bis 22 Uhr geöffnet haben, damit auch Besucher, die am Montag arbeiten müssen, noch in den Genuss von Zwiebelkuchen und Glühwein kommen. «Das Bedürfnis besteht definitiv», lautet das erste Fazit des Marktleiters von der städtischen Orts- und Gewerbepolizei.