Neuer Pächter für das Tricolore gesucht

Es ist Punkt 12 Uhr, nur drei Gäste sitzen in der Pizzeria Tricolore an der Lorrainestrasse. Einer trinkt eine Stange, zwei jüngere Bauarbeiter Rivella. Drinnen riecht es nach Frittieröl, am Herd steht Edoardo Abbiasini und dreht das Cordon Bleu in der Pfanne um. Sein Angestellter nimmt eine Salami-Pizza aus dem Ofen. «Es läuft nicht mehr, schon seit Anfang Jahr nicht», sagt der 83-jährige Abbiasini.