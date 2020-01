Es war bereits 22.30 Uhr - hinter den Berner Stadträtinnen und Stadträten lag eine hitzige, teilweise hässige Debatte um den neuen Leistungsvertrag zwischen Stadt und Reitschule. Just als es um die Abstimmung von zahlreichen Rückweisungsanträgen der SVP ging, gab die elektronische Abstimmungsanlage den Geist auf. Es drohten Abstimmungen per Handzeichen - ausgerechnet in diesem heissen Dossier. Und dies kein halbes Jahr nach dem Abstimmungsfiasko des Stadtrats in Ostermundigen, wo eine Abstimmung per Handzeichen in Tumulten endete.