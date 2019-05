Neues Wirtepaar am Tennisplatz

Neues Daheim für Wein

Das Bistro des Tennisclubs Neufeld wurde unter dem Namen «Tri Tra Trallala» geführt. Es zieht nun in die bis anhin leerstehenden Räumlichkeiten an der Scheibenstrasse 64c im Wylerquartier um. Hinter dem Betrieb, der auch eine Weinhandlung ist, stecken Remo Gygax, Sascha Pauli, Martin Helfer und Marco Belz. Sie haben 300 naturbelassene Weine im Sortiment. Das Lokal befindet sich im Backsteinhaus gegenüber dem Jugendtreff Graffitti und bekommt Anschluss an die Küche der Wylerbadi. Auf dem Menü stehen bis zu 12 kalte Gerichte, die zu den Naturweinen passen und dem Credo des Unternehmens entsprechend aus Bioprodukten bestehen. Möglichst vieles stamme aus regionaler Produktion. Offiziell geht es an der neuen Adresse am 23. Mai los. (cla)