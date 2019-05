Nichts ist leichter als Laufen

Was zum Teufel hat mich dazu gebracht, hier zu stehen? Das ist die existenzielle Frage, am Samstag am späteren Nachmittag auf der Papiermühlestrasse in mutmasslich schon feuchten Laufschuhen unter dunklem Himmel in einem der elf Startblöcke. Die «schönsten zehn Meilen der Welt»! Oh my god!