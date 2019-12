Oesch’s die Fitten

Und los gehts in der bis auf den letzten Platz besetzten Arena im Kursaal Bern - Oesch’s die Dritten spielen zum letzten Mal ihr Programm «Wäutebummler - Heimat im Gepäck».

Das französischsprachige Pendant dazu fand in Montreux statt - doch auch an diesem Abend sind viele Welsche gekommen, um Melanie, Annemarie, Hansueli, Kevin und Mike Oesch sowie Urs Meier zu hören. Und zu sehen: Bei «Elle tournera encore», das gegen Ende des ersten Blocks gespielt wird, wirbelt Melanie Oesch wie eine Sonnenblume auf der Bühne herum, und der Saal kocht, wie man so schön sagt.

So was schafft im Oesch-Repertoire auch ein anderes Lied: Wer «Heimat» am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug gehört und gesehen hat, weiss, dass es kaum einen Song mit mehr Hühnerhautpotenzial gibt.

Die Oberländer Kombo spielt ihn zweimal an diesem Abend - am Anfang und gegen Schluss - und lässt viele Augen glänzen, Arme hin- und herschwenken, und es scheint, vor allem beim zweiten Mal, fast ein wenig so, als ob Glück greifbar wäre, jetzt, hier, in dieser Halle, am zweiten Advent.

Doch nicht nur die Heimat-Hymne begeistert. Alles andere auch, man muss es einfach so sagen. Unfassbar, wie es die Familie Oesch schafft, ein Stadtpublikum zweieinhalb Stunden (!) bei Laune zu halten - unfassbar, aber normal im Oesch-Universum. Oeschs sind fit.

Unter anderem präsentiert die Familie neue Lieder, zum Beispiel mit «Weihnacht im Herzen», einer, alle Oesch-Fans mögen uns verzeihen, super lahmen Ballade über, nun ja, Weihnachten und Liebe.

Erst seit Freitag ist das Lied (nur) online verfügbar, noch ist es auf keinem Album zu finden. Auch die “«Jutzmelodie» ist neu - doch die ist grossartig. Melanie Oesch in Reinkultur eben.

Apropos: «D’Melanie isch schone Rampesou», hört man in der Pause zwischen Cüpli und Bier. Das klingt vielleicht seltsam, ist aber wahr - und durchaus positiv zu verstehen.

Melanie Oesch führt durch die Show, auf ihr basiert alles, Gesang, Unterhaltung, zu vergebende Sympathiepunkte. Natürlich, das war schon immer so. Nur kommt es an diesem Tourneefinale besonders zur Geltung, sie leuchtet heller als ein voll bepackter Weihnachtsbaum und wenn sie die Bühne kurz verlässt, um Familienmitgliedern Platz zu machen, fehlt etwas.

Solch ein Charisma kann eben nur schlecht ersetzt werden, und deshalb sind Melanies Good News Bad News für die Fans: “Liebe Fans und Freunde Wegen der Babypause von Melanie wird es 2020 weniger Termine geben”, steht auf der Website, sie hat es selber geschrieben.

Auf der anderen Seite kann zeitweilige Unbeholfenheit ja auch ganz charmant sein (ausser, wenn die Söhne dem «Vätu» zum wiederholten Male erklären müssen, dass er ins Mikrofon sprechen müsse), zum Beispiel, wenn Oeschs die Kleberli am Boden suchen, damit sie richtig stehen für das Mikrofon.

Oder wenn Melanie ankündigt, dass das Konzert, das um fünf Uhr begonnen hat, bis elf Uhr dauere. «Acht», wurde sie von Hansueli korrigiert, worauf sie erklärte: «Gestern spielten eben die Paldauer hier in diesem Saal. Ihr Konzert dauerte bis elf Uhr, ich habe das verwechselt!» Solche Intermezzos machen die Oeschs und Urs Meier menschlich und so sympathisch, dass man gar nicht mehr aus dieser Wohlfühlblase herausfinden will.

Klar gäbe es Dinge zu bemängeln, etwa das Fehlen eines richtigen roten Fadens, nur vermeintlich geht es in diesem Programm um die Welt, eigentlich ist es mehr ein Liederabend, bei dem ab und zu Hüte aufgesetzt werden. Dann, wenn «Fiesta Mexicana» gesungen wird oder Country.

Auch das Bühnenbild müsste dringend überarbeitet werden - von Scherenschnitt, lustigen Animationen, Heimatfilm und Kitschfotos sieht man alles, und das ist eben zu viel.

Doch wer will jetzt noch mötzeln. Oesch’s die Dritten feilen bereits am nächsten Programm, das Thema wollen sie früh im neuen Jahr bekanntgeben. Und Weihnachten steht vor der Tür, die wir im Herzen haben, und deshalb sagen wir einfach leise: «Sälü, merci», wunderschön wars.