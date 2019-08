Und weiter ging das Gespräch. «Da komme ich wirklich nicht mehr mit, da bin ich draussen», meldete sich die Rauchende zu Wort. Das sei ja kaum auszuhalten. Am Morgen im Bus hingen alle nur noch an ihren Geräten und merkten nicht, dass sie im Weg stünden mit ihren Rucksäcken am Rücken. «Die sehen ja die Welt nicht mehr.» «Ja, ganz schlimm», sagte die mit dem Décolleté. «Und jetzt dieses Selfskänning überall, auch in der Migros», sagte sie. «Ich habe amigs noch gerne mit den Frauen an der Kasse geplaudert. So viel geht nach und nach verloren, dünkt mich. So vereinsamen wir doch nur.» Beide seufzten und schüttelten die Köpfe.

Dann nach einer Pause sagte die mit den Zigaretten: «Was meintest du vorhin, als du von einem schlechten Gefühl gesprochen hast?» «Ich weiss nicht, ob ich das Geheimnis lüften soll», sagte die andere und kicherte. Pause. «Ich habe vorige Nacht auf Facebook gesehen, dass du zwei Tage lang nicht online warst, da habe ich mir halt Sorgen gemacht.»

Die andere errötete, nahm einen Zug von der Zigarette, dann lachte sie. «Oh, wie schön. Aber keine Angst. Ich gehe ab und zu ein paar Tage offline. Ich brauche das.»