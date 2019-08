Die Buchhandlung Orell Füssli expandiert in Bern. Sie eröffnet im neuen Geschäft von Transa in der Markthalle in Bern einen Shop-in-Shop. Die Fläche wird rund 125 Quadratmeter gross sein. Verkauft werden unter anderem Bücher aus den Bereichen Reisen, Sport und Freizeit. Dies bestätigt Simona Pfister, Vertriebsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung der Orell Füssli Thalia AG, gegenüber dieser Zeitung.