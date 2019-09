Päckli-Automaten ersetzen die Postschalter

«Wissen Sie, dass Sie Ihr Paket auch am Automaten aufgeben können?»: So werden Päckli-Kunden am Schalter der umgebauten Länggasse-Post seit kurzem empfangen. Als «modernisierte Filiale» kündete sie den Quartierbewohnern und -bewohnerinnen die Post kürzlich in einem Flugblatt an.