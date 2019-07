Papierfabrik Sihl schliesst: 65 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Auf dem Berner Schermenareal gehen 65 Arbeitsplätze verloren. Die Papierfabrik Sihl schliesst voraussichtlich per Mitte 2020 ihren Betrieb.

Die Schliessung der Papierfabrik Sihl in Bern hätte zur Folge, dass rund 65 Arbeitsplätze zwischen Ende 2019 und Ende 2020 verloren gehen. Rund weitere 20 Mitarbeitende können ihre Arbeitsstelle an einem Holding- und Verkaufsstandort in der Schweiz behalten. Mit der Schliessung des Standorts Bern soll die Produktion in die zweite, deutlich grössere Fabrik des Unternehmens im deutschen Düren bei Köln verlagert werden.