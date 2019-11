Per sofort freigestellt

So ist es in Kaderpositionen wie jener des Gemeindeschreibers üblich, und die Wünnewiler Behörden fügten immerhin noch an: Huber habe sehr gute Arbeit geleistet, letztlich seien die Differenzen zwischen Gemeindeschreiber und Gemeinderat nicht mehr zu überbrücken gewesen.

«Wir haben uns auseinandergelebt», erklärte Präsident Andreas Freiburghaus mit Blick auf Hubers immerhin 13-jährige Tätigkeit für die Gemeinde.

Schlechtes Klima

Was nun ein gutes Jahr später an der neuen Stelle in Müntschemier zum Bruch geführt hat, lässt sich nur schemenhaft nachzeichnen. Gemeindepräsident Raynald Richard verweist auf sein Editorial im aktuellen «Müntschemier Info» und will sich darüber hinaus nicht mehr weiter äussern. In Zurückhaltung übt sich auch Huber selber, weil die Sache für ihn noch nicht endgültig ausgestanden sei.

Aus dem Editorial lässt sich immerhin schliessen, dass es um die Stimmung auf der Verwaltung schlecht bestellt gewesen sein muss. Richard schreibt, dass der Gemeinderat «mit viel Einsatz die Gemüter auf einen Nenner zu bringen» versucht habe. «Bedauerlicherweise blieb der erhoffte Erfolg aus.»

Das hatte insofern Folgen, als Finanzverwalterin Gabriela Hauri, die wie Huber ebenfalls erst Anfang April angefangen hatte, die Kündigung einreichte. «Geraume Zeit später kam der Gemeinderat zur Einsicht, dass die Leistungen des Gemeindeschreibers nicht den Erwartungen entsprachen», so Richard weiter. Was nun eben die Kündigung und sofortige Freistellung zur Folge gehabt habe.