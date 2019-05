Peter Flamingo bekommt keine Bewilligung

Apéro bei Sonnenuntergang, Yoga an der frischen Luft, Brunchen am Samstagmorgen und dazu immer das Quietschen der SBB-Züge, die Bern verlassen – so konnte man seinen Sommer mitten in der Stadt auf der Einsteinterrasse verbringen.

Das könnte im nahenden Sommer anders sein, denn wie die Tageszeitung «Der Bund» schreibt, hat der Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) die Bar Peter Flamingo verboten. Grund dafür sei die Statik; die Terrasse könne die Last der Bar und Besucher nicht tragen. «Leider hat sich gezeigt, dass die Einsteinterrasse auch bei Belastung von geringerem Masse als von der Statik vorgegeben stark gelitten hat», sagt Neuhaus gegenüber dem Bund.