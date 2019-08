Philipp Hänggi neuer Leiter Produktion bei der BKW

Philipp Hänggi ist zum neuen Leiter Produktion des Berner Energie- und Infrastrukturunternehmens BKW ernannt worden. Der 50-jährige Solothurner wird auch Mitglied der Konzernleitung. Das teilte die BKW am Donnerstag mit.

Hänggi verfügt über einen Doktortitel in Physik und einen Executive MBA der Uni St. Gallen. Er trat 2014 in die BKW ein als Mitglied der Leitung des Geschäftsbereichs Produktion. In den letzten Jahren trieb er laut BKW erfolgreich die Stilllegung des Atomkraftwerks Mühleberg voran.