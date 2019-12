Podcast: In Berns Spieleparadies

Skyjo, Werwörter oder Terraforming Mars: Wer mehr als nur Monopoly, Uno und Eile mit Weile will, kommt im Drachenäscht ganz auf seine Kosten. Der Laden in der Berner Altstadt bietet alles, was das Spielerherz höher schlagen lässt.

Mitinhaber und Verkäufer Matthias Flückiger verrät uns in der neuesten Ausgabe des Podcasts «Rede wi druckt», wie er bei den tausenden von Spielen den Überblick behält, welches Kartenspiel er selber an Silvester mit seinen Schwiegereltern hervorholt und weshalb die Arbeit im Spieleparadies auch ganz schön anstrengend sein kann.