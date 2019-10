Podcast: Wenn der Chef ein Aarebad anordnet

Auch in den Herbstferien hat die Aare einen ganz grossen Auftritt in unserer Zeitung: «Wir haben mit der Aare ein Lebensgefühl in eine Serie verpackt», sagt Simon Bärtschi, Chefredaktor der Berner Zeitung, in der neuen Folge des Podcasts «Rede wi druckt». Bereits sind über 60 Artikel zum grünen Fluss zusammengekommen. Dass sich Themen wiederholen, befürchtet Bärtschi nicht. Dies auch, weil sich der Blick auf die Aare im Sommer und im Herbst verändere.