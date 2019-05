Polizei kontrollierte erneut Dutzende YB-Fans

Die wenigen Zürcher Fans, die nach Bern reisten, verhielten sich jedoch ruhig und reagierten mit einer gehörigen Portion Selbstironie auf die jüngsten Verhaftungen. Im fast komplett verwaisten Gästesektor befestigten sie ein Transparent, auf dem stand: «Mir sind denn mal im Knast.»

Doch auch die YB-Fans erhielten von der Polizei viel Aufmerksamkeit, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Kapo-Mediensprecherin Jolanda Egger bestätigt, dass die Polizei vor dem Spiel rund 90 Personen («mehrheitlich YB-Fans») kontrollierte. «Die gezielten Personenkontrollen erfolgten sowohl im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen als auch aus sicherheitspolizeilichen Gründen nach Vorfällen, die wir jüngst rund um Fussballspiele hatten», sagt Egger.

Es ist die zweite gross angelegte Kontrolle innerhalb von nur vier Tagen. Bereits am Sonntag nahm die Polizei in einem Tram in Wabern rund 100 YB-Fans unter die Lupe.Die Ausbeute blieb jedoch auch am Donnerstag mager: «Fünf Personen wurden für nähere Kontrollen in Polizeiräumlichkeiten gebracht», so Egger, «bei ihnen stellten wir zum Beispiel Sturmhauben sicher». Danach wurden die Angehaltenen wieder entlassen.

Die erneute Grosskontrolle zeigt, wie intensiv die Polizei derzeit nach jener gewaltbereiten Splittergruppe fahndet, welche an der spontanen YB-Meisterfeier am 13. April in der Aarbergergasse sieben Polizisten verletzte.