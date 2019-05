Polizei richtet Upload-Portal für Videos ein

Die Aufarbeitung der Gewalt­exzesse vom Wochenende rund um die Schützenmatte ist in vollem Gang. Die Kantonspolizei hat auf ihrer Website ein Upload-Portal eingerichtet, bei dem Zeugen Filme und Videos hochladen können.

Viel Neues konnte die Polizei am Montag jedoch nicht kommunizieren. So ist derzeit unklar, ob die elf vorübergehend festgenommenen Personen mit den Krawallen in Verbindung gebracht werden können. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verrät die Polizei ebenso wenig, weswegen fünf von ihnen polizeilich ausgeschrieben waren. Ob auch «Krawalltouristen» aus anderen Städten mitmischten, ist noch unklar.