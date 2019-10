Heikler Einsatz für Polizei in Zollikofen

Der Regen läuft über die bunt bemalte Fassade – die Farbe hält. Und auch der Widerstand im Haus hält noch an. Seit einer Woche besetzt eine Gruppe Menschen das ehemalige Betagtenheim an der Wahlackerstrasse 5 in Zollikofen. Laut eigenen Angaben zählt das Kollektiv 150 Personen.