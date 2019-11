Armee räumt Granate aus Garten im Breitenrain

Kurz vor 10.30 Uhr am Freitag wurde der Kantonspolizei Bern ein Blindgänger in einem Kiesgarten vor einem Haus an der Greyerzstrasse gemeldet, wie ein Kapo-Sprecher auf Anfrage bestätigt. Wie in solchen Fällen üblich, wurden die Armeespezialisten der Kampfmittelbeseitigung hinzugezogen.