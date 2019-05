Polizeieinsatz beim Motel Belp: Mehrere Verletzte

Die Kantonspolizei Bern bestätigt gegenüber 20Minuten einen Einsatz in Belp, der immer noch am Laufen ist. Um 18 Uhr sei der Polizei gemeldet worden, dass bei einer Auseinandersetzung in Belp mehrere Personen verletzt wurden. «Für die Öffentlichkeit besteht keine Gefahr», teilte die Behörde am Samstagabend per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Weitere Angaben machte die Kantonspolizei zunächst nicht. Auch Angaben über mögliche verletzte Personen waren nicht in Erfahrung zu bringen.