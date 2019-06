Pop-up-Bar auf dem Dach des Blindenheims

Am Samstag steigen die Bernerinnen und Berner am Rooftop Day wieder auf fremde Dachterrassen. Der Event wird zum sechsten Mal von der Onlineplattform «Ron Orp» organisiert. Dabei kann jeder seine private Dachterrasse für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Besucher erhaschen seltene Ausblicke über den Hirschengraben, erleben eine Brise über den Dächern der Altstadt oder erblicken den Sonnenuntergang in der Länggasse.