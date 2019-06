Post richtet in Ostermundigen ein regionales Paketzentrum ein

Die Post baut ihr Netz an Paketzentren aus. Neu dazu kommt ein regionales Paketzentrum in Ostermundigen. Im Frühling 2020 sollen die ersten Pakete über die Sortieranlage laufen.

Im vergangenen Jahr zog PostMail aus dem Gebäude an der Ostermundiger Milchstrasse aus. Nun kann PostLogistics die Räumlichkeiten als kleines Sortierzentrum nutzen, wie die Post am Mittwoch mitteilte.

In #Ostermundigen entsteht ein weiteres regionales #Paketzentrum. Mit den regionalen Paketzentren verkürzt die Post die Transportwege – was ökologisch und logistisch Sinn macht. Die Post geht davon aus, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. #Logistikhttps://t.co/FsrZTEe88vpic.twitter.com/zV15LoMWqV — Die Post ? News (@swisspostnews_d) 5. Juni 2019

Im Vergleich mit den regionalen Paketzentren im Tessin, in Graubünden und im Wallis wird das Zentrum in Ostermundigen eine tiefere Sortierleistung pro Stunde haben. Stündlich können im Berner Vorort maximal 5000 Pakete sortiert werden. In den Neubauten in Cadenazzo, Untervaz und Vétroz sind es 8000 Pakete.