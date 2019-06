Quartier des himmlischen Friedens

Naiver Gemeinderat?

Er sei überhaupt nicht der Meinung, dass ihm persönlich jeder Anlass, der in Bern stattfinde, gefallen müsse, sagt Christian Pauli, der als Kommunikationsleiter an der Hochschule der Künste HKB arbeitet und im Altenberg wohnt. Aber: Von seinem Wohnort in Sichtweite zur Rennstrecke beobachte er, wie sich Bern mit der Formel E nun «willfährig zur Bühne eines kommerziellen Grossanlasses herrichten» lasse, den man der Bevölkerung «mit einem grünen Deckmäntelchen» angekündigt habe.

Die hochgezüchteten Rennwagen stünden im Gegensatz zu einer platzsparenden urbanen Mobilität, sagt Pauli. Er werde den Eindruck nicht los, dass der Gemeinderat vor der grossspurigen Formel E ehrfürchtig eingeknickt sei und sich naiv zu einem Event habe verleiten lassen, der, «wie ich glaube, in Bern nie mehr stattfinden wird».

Touristen wie Einheimische reiben sich die Augen ob der Bauten, die derzeit in der Kramgasse entstehen. Dort wird das E-Village des Formel-E-Rennens aufgebaut, das am Samstag stattfindet. Die Bauarbeiter unterhalten sich in englischer Sprache, lächeln den Passanten zu. Grade so, als ob sie wüssten, dass nicht alle sie mit offenen Armen empfangen. Beispielsweise ist die Terrasse des Restaurants Kramer mit Kisten und Bauten umrahmt. Die Kellerbar Marta ist von drei Seiten gar nicht mehr sichtbar, davor steht ein Zelt.

Marta-Betreiber Adrian Mar­thaler kritisiert die Kommunikation der Organisatoren: «Weder im Betrieb noch im Haus wurde informiert, was genau aufgebaut wird.» An der Türe des Nachbarhauses habe eine Mitteilung geklebt, allerdings mit den falschen Daten. Mit seiner Bar erlebt Mar­thaler regelmässig Feste wie den Grand Prix oder die Tour de France. Deren Aufbau beginne erst gleichentags und so seien auch die Einbussen zu verkraften, sagt er. «Wir reden hieraber von einer ganzen Woche,in der wir weniger einnehmen und auch Leute bezahlen müssen, die eingeteilt sind», so der Wirt.