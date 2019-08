Quartier kritisiert Gleisprojekt der SBB in Bümpliz-Süd

Züge, die nicht unmittelbar gebraucht werden, warten auf Abstellgleisen auf ihren nächsten Einsatz – rund um den Bahnhof Bern etwa auf dem Eilgutareal neben der Schützenmatte oder in der Aebimatte Richtung Güterbahnhof. Nun bedingen die Ausbauten des Bahnknotens Bern sowie des Regional- und Fernverkehrs aber eine zusätzliche Abstellanlage, wie die SBB am Montag am Forum der Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB) erstmals öffentlich darlegten. Sie taten dies im Stadtkreis, in dem die neue Anlage gebaut werden soll: «In Bümpliz-Süd, dem einzigen Standort, der alle Anforderungen erfüllt», wie eine SBB-Vertreterin erklärte. Dazu gehöre, dass die Anlage nahe beim Bahnhof Bern liege, genügend Platz für bis zu 400 Meter lange Züge biete und dass der Bau zonenkonform sei.