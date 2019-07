Radare sollen Raser bremsen

Auf der A6 zwischen Bern und Thun sollen Raser mit neuenRadaranlagen gebremst werden. An je drei Standorten in beiden Richtungen montiert das Bundesamt für Strasen (Astra) fixe Vorrichtungen, an welche Radargeräte angeschlossen werden können. Das System wird bereits getestet, die Arbeiten sollen bis im Herbst abgeschlossen sein. Für die eigentlichen Kontrollen und Sanktionen wird dann die Berner Kantonspolizei zuständig sein.